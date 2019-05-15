奚夢瑤參與求婚綵排？何猷君：不要亂講

賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）日前向超模女友奚夢瑤求婚成功，當日場面相當盛大，奚夢瑤亦非常驚喜。不過今日網上流出一條疑似奚夢瑤求婚綵排嘅片段，見身穿黑衣嘅奚夢瑤由舞蹈員帶領落扶手電梯，舞蹈員邊行邊跳舞，令人懷疑係綵排片段。加上當日Mario花盡心思嘅場景布置以及戒指，同樣備受網民熱議，被網友大彈品味差。對此Mario喺網上發文保護未婚妻：「說我審美差，說戒指盒，我也就默默認領了。現在說小明參與綵排？不在場請不要出來亂講話，當天她是黑色衣服從2樓走到1樓，我才把粉色裙子給她穿的！」



火速開工冇戴鑽戒



此外，雖然奚夢瑤已經成為「準何太」，但依然心繫工作，今日佢就被拍得火速外出工作，係佢被求婚後首度現身。淡妝上陣嘅奚夢瑤着上鬆身T恤配高腰長褲，而且腳踏波鞋，不時用手袋遮肚，令有孕傳聞甚囂塵上。不過最令網友關注嘅反而係佢冇戴住嗰隻巨型鵝蛋形求婚鑽戒，似乎相當低調。



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