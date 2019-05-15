為騷離開電台？林海峰睇賣飛反應決定去或留

藝人林海峰事隔三年，將於九月再搞棟篤笑，他穿上宣傳標語的西裝現身記招公布，活動上全程四萬咁口，但受訪時變得一面嚴肅，說要離開電台，他說：「眨吓眼同電台合作咗好長時間，自己年紀唔細，考慮同電台有個新章節，我會短時間內離開，未通知高層，頭先記者會咁開心，冇講到。」問到離開幾耐，他才笑笑口說：「睇賣飛，賣飛唔好就唔返。」就知他認真在講笑。



短暫離開電台



他續說做騷前4、5星期會離開電台，因為找不到替工，故只能短暫離開，繼續認真講笑：「係經過深思熟慮，未得到對方允許，單方面決定嘅，（咁考慮咗幾耐？）每朝都考慮，決定唔會改變。過海好貴，留喺香港閉關，除非有廣告喺九龍，否則唔過九龍。」他說家人都離他而去，去外國留學，家中只剩外傭：「佢唔知我講乜，我唔知佢講乜，屋企閉關應該唔影響大家。」



恨重返伊館



提到是次主題是Happy Monday，他解釋星期一同快樂扯不上關係，所以想唔快樂下帶給大家快樂，他立即變認真：「今次講真，今次第7次做騷，到第10次就差唔多⋯要準備11次，仲有3次機會，希望好似Marvel咁，集齊出動。」直言恨重返伊館，他第一次棟篤笑的地方開騷。