被拍到當街吵大鑊　松田龍平新歡原來是名模

日本男星松田龍平本月9日36歳牛一，當晚卻被雜誌《女性週刊》拍得與女友在寓所前吵大鑊！報道指該女子是圈外人，但新一期雜誌《女性Seven》發現其實是人氣混血女模Morgan茉愛羅。



當晚8時許，兩人在寓所前發生爭執，其後龍平乘的士離去，但一度折返再與女友理論，最後留下一句：「抱歉，不得不走了…」便乘車絕塵而去，令Morgan忍不住放聲痛哭，而當晚派對邀請了松田的前妻太田莉菜及女兒等15人出席。



其後，Morgan相約好友琉花及其男友野村周平到酒吧訴苦，哭訴好想參與男友的生日派對，但對方根本沒有預她出席，覺得不被重視，講得激動時更哭起來，揚言想分手！琉花原本想打電話給龍平代友出頭，但被野村制止。傾至凌晨約2時，Morgan與龍平會合並乘的士返男方寓所，但一直相對無言，女方至翌日黃昏才眼腫腫離去，似乎哭了幾遍。Morgan是英日混血兒，哥哥亦是模特兒，她擔任著名時尚雜誌《LARME》模特兒及拍不少廣告，與龍平是由服飾有關係人士介紹而認識，今年才開始拍拖。

