多香子被網民斥害死前夫　現任丈夫護妻還擊

日本女子組合SPEED的36歲成員上原多香子，前年被踢爆與男星阿部力發展不倫戀，導致丈夫TENN因戴綠帽於2014年自殺身亡，之後遭到千夫所指。去年10月，她與舞台劇作家新歡高山和也奉子成婚，並於去年12月誕下一子低調做媽咪。



已沒有在幕前演出的她日前趁母親節在社交網留言：「母親節，被稱為母親的日子，感謝。」怎料引起網民圍攻，指多香子害死前夫TENN。身為丈夫的高山和也立即挺身護妻，於Twitter跟網民展開罵戰，指夫婦間的事、親屬間的事，除了自己一般人是不會知道全件事，斥網民只是單憑表面的報道來判斷，自己比網民更了解事實，所以才跟太太結婚。他又表示太太的前夫對與其辛苦生存下去，寧願選擇死去，這件事就是這樣。他補充孩子自殺，對父母來說也有責任。此話更引起更多網民圍插，指高山對死者不敬和可恥，有網民更斥不應將TENN的死，歸咎是父母的責任，力斥他說話欠人性等，高山解釋只是假設自己的孩子自殺，與其他父母無關，叫網民不要斷章取義，之後他將相關留言全部刪除。