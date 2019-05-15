金曲獎入圍名單公布　陳珊妮Jolin恩怨成焦點

第30屆台灣金曲獎入圍名單今日公布、台灣天后蔡依林（Jolin）及香港天后林憶蓮成為國語歌后之爭大熱，評審團主席陳珊妮表示Jolin跟憶蓮的多項入圍表現都是受到評審團一致認同，憶蓮的《0》和Jolin的《Ugly Beauty》有機會成為大贏家，二人均入圍7項提名。



陳珊妮曾評論Jolin是「十大爛歌手」，而此次評審團高度肯定她，2人恩怨成為焦點，陳珊妮解釋：「我不需要多做解釋，不要製造仇恨，我非常恭喜蔡依林，評審團是一致共識，我覺得這張專輯真的做得很好。」此外，陳綺貞早前宣布與音樂人鍾成虎結束16年情，回復單身的她《傷害》入圍最佳作曲人獎的熱門歌手。



Jolin得知喜訊後開心表示：「再次要深深的謝謝所有參與整張專輯幕前幕後優秀的工作夥伴們。在我們創造的過程中，缺一不可！沒有他們，這張專輯，也只是一個想法而已。《UGLY BEAUTY》是每位對自己誠實，即脆弱也勇敢的你！謝謝生命，也更加期待下一個階段的自己！入圍已歡欣不已，足矣！謝謝評審團，愛你們！」



而林憶蓮透過唱片公司表示：「這張專輯製作的過程很漫長、很盡興、很滿足！現在因為金曲獎讓我很欣慰！謝謝評審們挑剔的品味能感受到我對音樂的挑剔與偏執！」入圍多個獎項的艾怡良表示：「這次的感動不只是因為音樂上的肯定，然而發現自己更激動，是來自於自己與自己交戰、對談後的體悟被諒解，被撫慰，拯救了我的不安且奇蹟似的繼續信任我。不論入圍的奬項是多是少，這一張幾乎可說是自私的專輯，都已經獲得超出我預期的認同，心中只有感謝。」