花咗28.8萬　勝利被爆至少12度安排性接待

韓國天團Big Bang前成員勝利因涉嫌與生意拍檔、女星朴韓屏的丈夫劉仁錫為日本投資客戶安排性接待及挪用公款，而被警方向法院申請拘留令，但法院昨日指二人的嫌疑亦有爭論的地方，駁回拘留令申請。



而今晚播出的新聞節目《News Desk》公開勝利與劉仁錫的拘留令申請內容，指勝利曾於2015年12月指示劉仁錫招待來自台灣的男性，劉仁錫於是聯絡兩名女性，並向她們匯款360萬韓圜（約24,150港元），幾天後亦為日本投資者安排性交易，當時勝利用了前事務所YG的信用卡支付3,700萬韓圜（約24.8萬港元）的酒店費用。而警方已確認勝利與劉仁錫曾12度為投資客安排性接待，總共用了4,300萬韓圜（約28.8萬港元），而期間劉仁錫曾用過外婆的戶口匯錢，他們主要是使用江南的夜店，透過有關人士聯絡夜店的女職員，不過法院就不接受以安排性接待的嫌疑為拘留二人的理由。



而二人亦涉嫌挪用公款，他們被指於去年9月至今年1月，挪用夜店Burning Sun的資金達2億6千萬韓圜，但法院就指嫌疑亦存在爭論的餘地，有律師指在事務上的挪用公款，金額要超過5億韓圜才足夠申請拘留令，對於金錢用在哪個地方，在法律上有模糊的地方，可以有爭拗。