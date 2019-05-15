玩穿越！「祝枝山」歐陽震華登陸《愛回家》

處境劇《愛．回家之開心速遞》播出以來深受觀眾喜愛，劇中唔少角色都備受網民關注，好似「群姐」許思敏喺戲中出晒名鍾意「歐陽波比」（歐陽震華），早前佢哋終於有機會喺劇外合體，為商場拍攝母親節特輯，不過就有唔少網民依然希望佢哋可以喺劇中「團圓」。



向來係無綫收視福將嘅歐陽震華（Bobby），佢喺社交網晒出一張同《愛．回家》劇組嘅合照，相中見Bobby以經典劇集《金裝四大才子》「祝枝山」一角嘅造型現身，佢更留言大賣關子：「為何『祝枝山』會出現在《愛回家》？謎底即將解開........」莫非真係登陸《愛．回家》？其實《金裝四大才子》當年最高收視有40點佳績，如果今次真係加入，相信會令收視再創高峰！另外，呢張合照嘅另一個焦點，就係佢哋成枱都係薯條、煎釀三寶等做餸，咁樣點送飯食呢？



東網聯絡上Bobby，佢表示原來今次係以客串形式參與：「今次我會客串兩集，因為我一向都有留意劇入面嘅群姐好鍾意我，仲有我嘅紙牌公仔，所以一直都好想入去玩吓。有次我同珍姐（無綫高層曾勵珍）講有呢個諗法，佢以為我講吓笑，直至最近我同佢見面嘅時候再同佢傾，就達成咗今次嘅客串，希望群姐唔使再對住紙牌，可以見到真人，變佢圓夢啦。（你以古裝扮相出場？）劇情有少少講穿越，觀眾記住留意啦。」