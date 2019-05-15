一年後結婚？袁偉豪：可能到時雙喜臨門

藝人袁偉豪（Ben）與李佳芯（Ali）為婚宴場地「譽宴·星海薈」開幕擔任嘉賓，兩人由旋轉樓梯走下來，恍如預演婚禮！兩人坦言都有這個感覺，Ali笑言：「好在我冇着白色裙，否則會畀人誤會我結婚。我平時入戲要啲時間，我比較慢熱，頭先都覺得我哋結婚呀？每次行旋轉樓梯，有晒spotlight射住，起晒音樂，全世界都望住你就會有咁嘅感覺。」



婚禮畀親友玩到半夜



而身穿黑色禮服的Ben則覺得自己似伴郎，又開玩笑指似拖着出嫁的女兒。問到他夢想中的婚禮？Ben坦言：「大致上呢啲好基本，我覺得最重要係一班朋友、長輩玩得開心，希望佢哋可以玩到半夜，玩得盡興，我就好早瞓，留畀朋友自己玩。」Ali即問對方是否會大搞？Ben認為大有大搞，細有細搞：「冇人知，睇心情。（有冇同女朋友傾過？）有傾過，都有諗過吓，都係順住去，反正依家話想結婚都要一年後，除非乜儀式都唔搞。（會唔會靜靜雞註冊？）真係唔知，有好多可能性，可能到時雙喜臨門。」



李佳芯想行去下一步



問到Ali可會雙喜臨門？她稱劇接劇的雙喜臨門就會，Ben直言Ali已奪視后，也是時候做人妻，Ali即說：「最重要係搵啱對象，拍拖同結婚係兩回事。」問她是否意指現時男友並非結婚對象？她即時瞪大雙眼，並連說三次「唔係」，又指：「我係咪講錯嘢？我係話有時好男友未必係好老公同好爸爸，要Work落去先知，但如果佢唔好，我哋都唔會拍拖四年。我哋都想行去下一步，但要睇緣分。（差啲咩？）時晨同錢。」而Ben以男性角度分析說：「我覺得結婚係兩個人嘅事，要兩個人嘅心態都好Ready，除非我所講嘅雙喜臨門，否則作為男性角度結咗婚加上有小朋友就乜玩具都唔使玩，要時間去適應。我希望工作上再衝刺，博多啲。」



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