鬧交增進感情！盧巧音夫妻之道：當佢係朋友

歌手盧巧音將於本月24至25日，在旺角麥花臣場館舉行慶祝入行20年的《盧巧音SENSE．感演唱會2019》，她表示演唱會主題與以前的唱片概念連貫：「發現我哋嘅感官好值得講吓，都好脗合99年出嘅大碟《貼近》，所以用番呢個方向，用五官做演唱會主題。」問到個唱可會與大家分享入行20年的深情說話？她表示：「深情說話我冇乜，我唔想人哋見到我崩潰，想大家見到我完完整整咁做好一個演唱會，而且或多或少歌曲都代表到歌手嘅心情。」歌衫方面，問到可接受到性感？她謂：「我戴個bra喺台上都係咁啦，最盡㗎啦，我覺得係件衫、成個舞台、成個畫面出嚟性唔性感。」



性格火爆 愈鬧愈愛



她亦表示因為老公Sammy的樂隊Kolor屆時都要開騷，所以今次不會幫手。提到今年與老公相愛10周年，問到有何愛情保鮮法？她坦言：「有啲咩拎出嚟講，唔好擺心，鬧交一定有，有時鬧交先知對方原來係咁諗，我就知點檢討。（多唔多鬧交？）都多㗎，因為我哋性格都比較火爆，雖然恩愛，但都會鬧交，但都係增進感情嘅其中一個方法。」問到吵架時可會兩人都不讓步？她表示：「如果兩個都知自己硬朗而唔讓嘅話，就好快會離婚，咁梗係是但一方。（通常邊個？）每次都唔同，知道唔啱就會講對唔住，最緊要知道兩個係建立緊關係，唔係摧毁一啲嘢。」



視老公如朋友



她坦言兩人通常都是因小事而起磨擦，問到結婚愈久可會愈少吵架？她表示：「都未必㗎，因為某程度上我當佢係朋友，同朋友好多嘢可以傾到偈，如果有先生太太嘅名銜喺度，有啲嘢就會唔想講，如果嗰個係一個問題，久而久之就會變咗大問題，所以盡量咩都傾吓、講吓、笑吓就最好，我哋相處係咁，呃呃氹氹就一世。」



場地：九龍香格里拉大酒店香宮中菜廳

髮型：Tommy Tom@Xenter Salon

化妝：Macy Chan

服裝：tout à coup