出年先造人　李彩華想日日掂到老公

藝人李彩華大騷長腿到電視城錄影《流行經典50年》，期間獲好姊妹陳敏之送餅。李彩華表示最近忙拍關於澳門的內地劇：「同羅嘉良一齊拍，係繼10幾年前嘅《昭君出塞》再合作，但當年我哋做情侶，今次佢就做我叔叔，不過其實佢keep得好好，只係劇情需要啫。」她又表示劇集趕住今年播，於是就要狂拍，劇集在廣東省拍攝，而近日有空檔，所以就可以回港放假，拍完劇後就會在港籌備舞台劇，當中自己會一人分飾三個角色。



同老公分隔兩地



講到如此忙碌豈不是沒有時間見身在北京的老公？她表示：「係呀，大家都好忙，希望嚟緊月尾可以見到，都成一個月冇見，惟有日日video call，但同拍拖video call唔同，結婚video call都係止唔到，好想可以掂到佢。」她又自爆對住老公講嘢聲調會高八度嬌柔聲：「平時我對住女仔係好似大家姐咁，但一對住老公就唔同晒，我同朋友聽到都嘩咗聲，但講嗰陣又唔覺㗎喎，佢又好受落，所以係人生嘅轉變。」問到老公到時可會飛來香港見面？ 她表示：「睇吓我到時喺邊拍劇。」



有醫院有恐懼症



問到「造人」大計呢？她坦言：「出年先，之前都期待生仔，但見到好多人之後又有好多顧慮，會愈嚟愈緊張，我都好驚，究竟係順產定係開刀好啲。其實我對醫院有恐懼症，試過陪朋友睇醫生，聽佢講啲病情聽到我突然眼前一黑，暈暈地、標冷汗，所以一諗起生仔就好驚。」另外，她又提到很久沒見敏之：「好耐冇見，我哋都約咗嚟緊見面詳談。（帶佢睇咗老公未？）未呀，但頭先畀咗老公張相佢睇。」