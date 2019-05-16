【閨蜜睡房】反瞓踢男友落床？泳兒放膽示愛

歌手泳兒近日推出新歌《明日花》，像在說自己的事，以前總將自己收收埋埋，抑壓過度，她希望憑歌鼓勵自己，再顧慮不如多做多說，直言以後會多表達自己，她更即場隔住Mon說愛男友，與拍拖多年的髮型師男友Ziv放閃，又自爆試過踢人落床！



今年是泳兒入行第14個年頭，箇中苦樂只有自己知，曾經失聲逾年，花盡積蓄看中西醫亦苦無方法，回復靚聲一刻，感覺有如中六合彩。早前她應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人李文珊（Sherman）分享心底話，她自認不是一個容易敞開心扉的人，並多謝閨蜜鍾舒漫陪她走過失聲路，她說：「因為佢都試過失聲，大家會講吓點樣醫治聲帶，佢又會叫我祈禱。佢個人好鍾意幫人，我唔係一個好易可以打開自己心扉嘅人，但係佢就好似有一股力量，令我講出心底話。」



不再收埋自己



新歌《明日花》亦是她的寫照，她說：「明日花昨日已開，好似聽日你諗住會睇到嘅花，其實尋日已經開咗，係咪當時唔應該猶䂊咁多呢？社會好多人都會將自己收收埋埋，呢個都係屬於我自己，我會講多啲，以前唔識講，成日覺得講咗都唔會聽㗎喇？人哋都未必明？講完佢會唔會唔開心呢……有好多顧慮，可能人哋根本冇呢啲顧慮。」



當泳兒玩快問快答遊戲時，被主持問「最鍾意係邊個？Mani（霍汶希）定係男朋友？」她勇敢說：「我愛男朋友，亦都非常鍾意Mani，愛係畀男朋友㗎嘛！」更爆出愛側睡，曾經試過一反身便踢了人落床，認真Sweet！想知道更多泳兒的心底話，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！



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