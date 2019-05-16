【女神崩壞】湯洛雯驚現三截米芝蓮肥肉

藝人黃心穎爆出偷食人夫許志安後敗走洛杉磯，留下一堆「蘇州屎」要人執手尾，拖累有份參演的劇集《法證先鋒IV》要重拍後才可播映，月初已落實由無綫小花湯洛雯（靚湯）頂替其角色，更被勒令在下月開工前減10磅，當時靚湯對於在開工前搣甩肥肉信心滿滿，但似乎並非想像中簡單！



不介意「執二攤」的靚湯雖然表示會努力做運動及控制飲食減磅，但隨着開工日子愈來愈近，未知是否壓力太大，其體形似乎不瘦反脹！日前下午，靚湯穿白色吊帶背心及白色短褲打底，外搭一件紅色半透視外套及紗裙，正面看其造型逼爆，巨咪及一雙粗髀若隱若現，背面看起來則虎背熊腰，更驚現三截「米芝蓮肥肉」，吸睛度大減，看來未來兩周要絕食才能達標！



另一日，靚湯獨自驅車往西九一個商場購物，當日她醒目穿連帽外套襯長褲包到冚，遮掩一團團肥肉。她先去名店閒逛，之後再去附近時裝店睇衫，不一會已揀選了大堆心水往付款。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

