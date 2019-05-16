東方日報C1：大媽賴死唔走　施予斐挑機鞏俐

《第72屆康城電影節》昨日開幕，紅地氈再成為百家爭妍的戰場，大批奀星網紅以奇裝異服出位騎劫紅地氈，令康城淪為「中國城」！曾自誇其荷里活星途比鞏俐更勁的《延禧攻略》「丫鬟」施予斐，在現場向鞏俐挑機，被保安驅趕也不走，被內地網民力斥丟臉丟出國際，稱為「國際丟臉日」！



在香港時間15日於法國開幕的《第72屆康城電影節》，星光熠熠，出戰影展資歷最高、第18次出席的內地女星鞏俐更是全場焦點，因她將獲大會於「Women In Motion」晚宴頒發獎項以表揚其對影圈的貢獻，是首個獲此殊榮的華人女星。雖然未見和法國音樂大師男友Jean- Michel Jarre孖咇到場，氣場甚勁的鞏俐現身紅地氈時排場 十足，大會主席即上前歡迎。而現年40歲、有「國民媳婦」之稱的劉濤處女下海初次踏足康城紅地氈，以Deep V高衩長裙騷胸又晒腿，甚有巨星風範！



網民譏「國際丟臉日」



不過，一眾來自內地的不知名嘉賓甚至被網民譏為「十八線」的網紅卻攻陷紅地氈，她們以奇裝異服及騎呢甫士博出位，不單震驚現場的國際傳媒，大批內地網民更齊聲指他們為出位無所不用其極，狠批這批奀星網紅集體出醜，丟臉丟到外地，並「選定」昨天為「國際丟 臉日」！



首位「出醜」代表，是在內地劇《延禧攻略》中專出陰招、「高貴妃」貼身丫鬟「芝蘭」施予斐，有指她現身紅地氈時不斷擺甫士博影相，自我陶醉到連工作人員及保 安多番驅趕，仍擺出一副「你睇我唔到我聽你唔到」的模樣，賴死唔走！事後她發文「自辯」，指當時心情激動緊張，現場又嘈吵，又指「外國攝影朋友非常熱情一直喊拍 照」，故沒有聽清楚工作人員跟她說甚麼，還說：「以至於我到現在都不知道自己是不是被驅逐！」



群妖亂舞好嚇人



被網民笑到面黃的施予斐，出位行為已非首次，出道超過14年的她，早在2008年憑荷里活電影《人魚帝國》以女一身份首次踏足康城紅地氈，當時她已趾高氣揚，口氣大到自詡在荷里活的星途比鞏俐及章子怡更順：「因為我的起點比她們還要高，我的美在荷里活是眾人稱讚的。」又指《人》片中楊冪只是大配角並要為她抬轎。但因該片質素劣，被外媒批為「人傻錢多」及「中國最貴最難看」的電影，至今上映無期。



一山還有一山高，比施予斐更出位、更丟臉的大有人在，一位「大媽仙子」穿上300元人民幣有找的淘寶紗裙玩仙氣上陣，令人印象難忘。另一位是內地平台主播的網紅「方大頭」方藝諺，以「後現代堂倌」造型上陣，一身黑色堂倌中式長衫內配繡花短裙，全程手持寫着「中國製造」的紙扇，網民直言：「十二生肖要迴避！」還有「爆牙穿山甲」的內地女子，以一身猶如金穿山甲的低胸裝示人，最爆笑是入場時在門口突然跌低擦損膝頭。另一位大媽化身「賣布靚嬸」同樣趕極不走，雙手拿着恍如枱布的圍巾，勁騎呢！



10零萬踏上紅地氈



被內地網民譏為「阿豬阿狗」都可踏足、長達60米的康城影展紅地氈，引發無限商機，網上流傳「紅地氈價格」，指在開幕日及閉幕日各有三種不同等級座位的價錢，如在開幕日，一等席位是18,000歐元（約15萬8,600港元），二等席位是12,750歐元（約11萬港元），三等席位是11,250歐元（約9萬9千港元）。另外，有海外代購提供全面服務，如訂包廂位套餐連攝影師，收費是9千歐元（約7萬9千港元），如訂貴賓位套餐則包名車接送及化妝師等。



Selena出胸器



今屆開幕電影《The Dead Don't Die》導演占渣木殊（Jim Jarmusch） 以及片中一眾紅星，包括美國女星Selena Gomez、「新黑武士」阿當哉華 （Adam Driver）、泰迪史雲頓（Tilda Swinton）及標梅利（Bill Murray）都有現身，最搶鏡的是首次出席康城的Selena，去年她 因健康問題導致精神崩潰而神隱多時，近期心廣體胖的她，以吊帶小背心配高衩裙谷胸上陣，與同片女星Chloe Sevigny大鬥 性感，引來拍檔標梅利當住太太面咀Selena面及摸背脊。



昨日，導演及幾位影星同出席記者會，首次於康城爭影后 的Selena去年因被網上欺凌，一度退出社交 媒體，她在記者會指現今社會最得人驚正 是社交媒體，令年輕人不理世界大事。



此外，多位Victoria's Secret（VS） 索模包括已卸任的Alessandra Ambrosio、新進索模Romee Strijd 與Izabel Goulart在紅地氈亦各展 風采！至於今屆主競賽評審女 星艾莉芬寧（Elle Fanning）與「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）爭妍鬥麗，低胸跌膊的伊娃理應成為風頭躉，卻被巨胸名媛亂入搶鏡。



周董扮粉絲低調撐昆凌



台灣女星昆凌悉心打扮與新片《天．火》拍檔王學圻現身康城紅地氈，其天王老公周杰倫（周董）低調現身撐愛妻，為免搶老婆Fo，滿面鬍鬚的他戴上黑超躲在人群中扮粉絲，還刻意用手遮住半邊面怕被認出，不過仍被發現。其實，周董為了撐老婆早已做好完善安排，日前他被拍得在酒店大堂與工作人員交談，見他指手畫腳，相當緊張，夫婦倆同搭直升機到當地，他還在機上開Live直播。昆凌在社交網除了多謝團隊，還留言多謝老公：「還有謝謝場外的墨鏡男！」



Jessica「公主」失威抬上樓梯



韓國女團少女時代前成員Jessica為珠寶品牌第二度出戰康城，身穿一襲公主傘裙上陣的她，仙氣十足，不過她時間控制出現問題，當紅地氈主持埋尾向鏡頭宣布即將轉播場內開幕禮時，Jessica仍然在紅地氈影相，而當她趕上樓梯之際，因為裙襬太巨型，要兩個男工作人員增援，出手為她抬起裙襬，她行得狼狽之餘還差點跌倒，「公主」落難認真尷尬！



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