爆安仔失蹤　吳國敬搞大女友個肚先結婚

歌手吳國敬到電視城錄影《流行經典50年》節目，聲沙沙的他表示打了類固醇才過來：「跑完步諗住返到屋企就開番聲，點知發現聲帶好腫、有少少發炎，所以去打咗類固醇，其實都唔想打，因為會令到啲骨脆，所以今日盡量唱，星期六上嚟再唱過。」他又透露籌備出第一首國語歌：「搵咗當年《玩火》嘅監製幫我做，但佢要求好高，我寫咗十幾廿首歌畀佢都未揀到。」



問可有慰問好友許志安？他說：「有慰問、有WhatsApp，但冇見面，搵唔到佢，唔想騷擾佢，會支持佢做好之後嘅嘢，過去嘅嘢唔好提，放眼將來。（有冇慰問鄭秀文？）都係一樣，一句問候就得，在心中，我哋呢啲外面嘅人唔敢有太多言論，朋友就一定會支持。」問多年來可試過遇到誘惑？ 他笑言：「我個底好似幾好㗎喎，冇乜緋聞，可能因為我怕老婆（女友）啦，我嗰個都幾巴辣，係辣椒仔，我對佢又愛又怕。雖然都幾多誘惑，行內行外都有啲，但把持得到。」



問何時與女友結婚？他即作狀抹汗：「真係標汗，其實呢，一係就唔搞，一搞就連埋百日宴一齊搞。（幾時搞？）未話得埋，呢啲話嚟就嚟。」問有喜事宣布？他扮神秘說：「講住先啦，依家係佢唔肯嫁，係都要我寫多幾首冧歌先。（真係有咗？）有咗共識，雙喜臨門，到時先算。」