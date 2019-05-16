李宇春成身羽毛　景甜襲康城賴死成焦點

內地歌手李宇春亮相《康城電影節》入圍主競賽單元電影《孤星淚》（Les Miserables）首映禮，她染了一頭紫色短髮赴會，配搭身上插滿了白色羽毛的套裝，真係可幾唱番首《我要高飛》。她曾多次出席這個影展，而每次的服飾都成為話題，高雅而不失先鋒，時髦又有趣。



不過同場又有大陸女星出事，今次就係景甜，佢同樣因賴死紅地氈出醜，近年無啦啦主演兩部荷里活電影《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）與《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）嘅佢曾被指靠關係打入國際市場，不過連月轉攻拍內地劇，加上年初傳出與乒壇大滿貫球星張繼科分手，鮮有出席海外活動，昨晨驚喜襲康城的她以一襲Deep V谷胸上陣，本身都幾搶鏡，點知一直於紅地氈慢慢行，似乎唔捨得走，更被拍到於1分鐘內被工作人員屢度請她向前行，但她僅碌大眼睛送上無辜樣，未有離開原地，尷尬場面被網友瘋傳！



除了幾位內地女星之外，多位國際名人紅星包括影星安芭赫德（Amber Heard）、「泰國范冰冰」之稱的女星Araya Alberta Hargate、主競賽評審女星艾莉芬寧（Elle Faning）、超模Alessandra Ambrosio以及法國前第一夫人兼歌手布魯妮（Carla Bruni）等都有盛裝現身。其中Alessandra的性感高釵火紅長裙好搶fo！