吳恬敏被批評未紅先驕仲大牌過籮霸

去年憑《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）而極速上位的美籍華裔女星吳恬敏（Constance Wu）上星期因自己套劇集《初來報到》（Fresh Off the Boat）宣布添食而於社交網狂爆粗示不滿，有指她嬲是因為不滿劇集添食阻她拍戲搵真銀。最近Constance與歌影視巨星「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）合作拍新戲《Hustlers》。有知情者指雖然Constance同「籮霸」合作愉快，但她拍戲以外仲大牌過「籮霸」以及同片的上位天后Cardi B！



知情者爆粗說：「Constance真係好X麻煩。佢乜都唔肯去做，佢拒絕接受訪問，佢亦謝絕人去片場探訪佢。佢係非常有才華，但已有齊麻煩大牌阿姐嘅特性。」另有與她合作的工作人員說：「佢簡直係『冇得頂』！佢以為對人咁差對人呼喝係冇問題。佢係新版嘉芙蓮希歌（Katherine Heigl），如果佢一唔小心，下場就好似嘉芙蓮咁電影事業走下坡！」吳恬敏的發言人對外界的指摘未有回應，不過有指她的團隊已跪求她做人要親切。

