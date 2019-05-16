被稱為「韓國隊長」　澤演退伍獲400粉絲迎接

韓國男團2PM的30歲成員澤演於2017年9月4月以現役身份入伍，他曾多次做手術治療腰患及更放棄美國國籍，只為可以以現役參軍，獲不少粉絲及網民讚他是真正的男子漢，因他在軍中表現出色，更獲選為助教及模範士兵，他更有了「韓國隊長」的稱號，而他今早在京畿道高陽市的白馬部隊退伍，結束約20個月的兵期。



迎接澤演的除了隊友燦成之外，亦有約400名來自世界各地的粉絲，他們拿着印有「我們好想你」及「沒有你的600天非常漫長，現在就來接你」等字句的手幅及大型橫額，而身穿整齊軍服的澤演步出軍營外便獲得粉絲及燦成的歡迎，談到退伍的感受，他就說：「現在還感覺很不真實，可能要到明早起床才真正覺得自己已經退伍了，好久沒有站在鏡頭前面，有點不習慣。」



談到軍中獲選為模範士兵，澤演就謙虛地指是多得其他軍中同僚的幫助，對於被稱為「韓國隊長」，他就怕醜地說：「雖然好感謝，但亦是令我感到有壓力的名字，為了稱得起這個名字，我會更努力的！」澤演又指好掛住2PM的隊友：「現在有兩個成員正在服役，希望我愛的成員們可以快些聚在一起，帥氣地跟大家見面。」問到他最想見哪個女團時，他就指是同門女團TWICE：「TWICE的成員們有錄片給我，因為我是助教，時間比較難夾，所以也拒絕了她們幾次。」



而澤演於去年7月與JYP事務所約滿，轉到51K事務所，為之後的演員之路作準備，51K今日就發聲明感謝粉絲的等待，並指澤演將來會作為2PM成員及演員，在韓國、亞洲及世界各地積極發展。