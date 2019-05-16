曾戰勝直腸癌　林利求婚成功娶台灣女友

52歲嘅前小虎隊成員林利曾患有直腸癌，上年接受切除腫瘤手術，依家已完全康復，支持佢嘅仲有一位相識超過廿年、喺內地做生意嘅圈外女友，真係幸福滿瀉！早兩日佢先喺社交網高調放閃，上載與女方頭貼頭嘅親暱合照，並寫道：「終於 柔情蜜意…」二人又一早見埋家長，原來佢哋係有好消息，林利已經向女友求婚成功！



一向鍾情台灣生活嘅林利，就透露女友其實係台灣人，以前係自己歌迷，而求婚過程都不外乎跪地拎戒指，兩個人仲感動到齊齊喊出嚟，真係聽見都浪漫～



據知林利嘅台灣女友Erin從事珠寶生意，經常透過社交網銷售翡翠，雖然兩人分隔異地，但Erin不時都會飛來港，搵林利周圍去覓食拍拖，享受二人世界。此外，林利早前分別喺媽媽生日同母親節，都有帶埋女友一齊過節兼見家長，睇嚟Erin早已融入家中！



嘗試生B



林利接受東網訪問坦言：「時機成熟，我要有個家，我鍾意家庭生活，撞到個適合嘅，性格又好似，連我哋諗嘢思維都好似餅印咁。」他透露Erin每個月都會來港陪他，今個月5日她來港時，他就在機場跪低求婚。問到豈不是好多旅客目睹這浪漫一幕？他說：「我都冇留意。（未婚妻有冇感動到喊？）有呀。」林利不會大排延席擺酒，不過會在港簽字註冊，他說：「我鍾意靜靜哋，我自己好怕麻煩，所以諗住去旅行結婚。」



問到可有考慮生B？他坦言：「嘗試吓，唔知道年紀O唔OK，我都鍾意小朋友，有冇都鍾意，能夠搵到個伴一齊，人生先圓滿。」至於婚後未婚妻是否搬來港長住，林利表示Erin經常飛來飛去，暫時未知：「佢係做珠寶翡翠網上買賣生意，佢本身都有好多首飾，幾靚幾多卡都有，所以都唔知道送乜畀佢，所以我隻求婚戒指唔係好貴，最緊要係心意。」



6月他會接拍無綫跟內地一部合拍劇，他說：「係警匪劇，我都休養咗幾個月，依家身體都OK，但體力冇以前咁好，氣場要比較長時間恢復，所以無綫劇可能會少接啲，因為工時太長真係未必頂得順，之後都係唱歌為主，呢排都有好多登台騷。」