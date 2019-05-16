崔鍾勛被送檢　勝利唔使拘留風騷做Gym

韓國天團Big Bang前成員勝利因涉嫌與生意拍檔、女星朴韓屏的丈夫劉仁錫為日本投資客戶安排性接待及挪用公款，而被警方向法院申請拘留令，但法院前日以嫌疑亦有爭議的地方為由，駁回對二人的拘留令申請，而勝利就被發現離開警署不足24小時，昨日便在首爾一間體育館做運動，韓媒今日公開他昨晚10點半左右戴住黑色鴨嘴帽離開體育館時的照片，他單手拿着袋子，之後登上黑色車離開，見到面帶笑容，十分風騷，不少網民都鬧爆勝利竟然仍有心情去做Gym。



而勝利本來是會於3月25日以現役陸軍身份入伍，但勝利因為要接受調查而向兵務廳申請延期，兵務廳批准他推遲三個月參軍，所以應需在6月25日入伍，不過兵務廳今日與韓媒通話時就表示勝利並非一定要在6月25日入伍，並指當過了入營日期之後，兵務廳會再將入伍日期通知勝利，到時亦要再由勝利決定是否再延期。



至於正被拘留的好友、FT Island前隊長崔鍾勛因為涉集體強姦，今日從首爾中區南大門警署被押送往檢察廳，當記者問他「你還否認指控嗎？」、「會向受害女性道歉嗎？」，崔鍾勛就低頭說「對不起」。警方已向檢方傳達起訴崔鍾勛的建議，而除了崔鍾勛外，另外4名友人亦同時被提出起訴建議，另一人就被建議不起訴，而警方今日亦向檢方提出起訴涉偷拍及散布性愛影片的男歌手鄭俊英及前店夜職員金某的建議。