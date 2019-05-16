神隱1年　山口達也鮑魚刷頭變身鬍根大叔

日本尊尼組合TOKIO的47歲前成員山口達也，去年被爆2月時醉吻未成年少女的醜聞，其後與少女和解獲不被起訴，但卻遭所屬的尊尼事務所解約。一年後，雜誌《女性Seven》拍到神隱1年的山口達也近況，無論樣子與體格都勁跌Watt。



山口目前會定時做步行及踩單車運動，但身心狀況不算穩定，有時會單車跌低，或不能持續行，雜誌於5月上旬天氣高溫的下午，拍到山口達也鏟了個鮑魚刷頭，一臉鬍鬚，精神沮喪沒神沒氣的，似一位落魄的大叔，與TOKIO時代的他完全兩個樣。當日他由車站行路回家，期間要停下來休息，蹲在地上抖氣，5分鐘後才起身繼續行，而路人完全沒有留意到他就是當年的TOKIO成員。他的朋友透露山口出院後，剃頭及留鬚改變形象，還有反省的意思。



據知事件發生後，山口達也曾入院治療躁鬱症，原來他有5年以上因躁鬱症導致精神不安定，去年夏天出院後，目前仍要定期到醫院覆診及進行康復治療。山口回家時看到記者上前採訪，他一臉驚訝，問到他身體狀況時，他思索一下說不好意思，至於問到有沒有跟TOKIO聯絡，他亦沒回答，再追問有沒人支持他復出，他微笑一下然後踩單車離去。