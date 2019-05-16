從來唔同人嗌交！李幸倪為MV獻出第一次

暌違10年，歌手李幸倪（Gin Lee）籌備全新國語專輯，準備就緒出擊華語樂壇。早前Gin飛台灣為其首支國語派台歌曲《孤獨門口》拍攝MV，自言壓力很大，原因初到台灣時因為感冒及眼角膜發炎要在當地睇醫生，身處台灣的期間又經歷地震，行程亦十分趕急！Gin由凌晨3時開工拍到晚上7時，連續16小時間游走多個外景場地，一日之內經歷了不同的天氣，包括刮大風、落雨又暴曬。當日Gin半夜出發去淡水草原，抵達時還未天光，在空曠草原吹風受寒；中午就因應劇情需要，穿着毛衣在烈日當空下狂奔，跑了30次50米路，差點中暑；之後在海灘拍攝時更開始下起雨來，全身濕透，她的一雙白鞋亦報銷。



不過對她來說最大的挑戰，反而是與MV男主角林哲熹上演的感情戲。Gin說：「呢日嘅外景真係唔易過，其中一項大挑戰係同素不相識嘅男主角演感情戲，事前只知對方個名，佢2016年演出短片《審判》，獲得法國尼斯影展最佳男主角。但一見面要同佢演親密戲，真係好尷尬！」



幸好最後Gin巧妙地找到話題，打破尷尬局面，因為她知道對方將要來港出席電影活動，便教他幾句廣東話傍身，她說：「就係咁開始文化交流！最好笑係佢想學嘅廣東話好粗鄙，我好奇問佢點識？原來係睇《古惑仔》電影學識！」MV的感情戲中不乏吵鬧戲份，Gin自言吵架最差：「因為我從來唔同人嗌交，更加冇打交，但有幾場同男主角嘅推撞戲，我盡力演完一場放聲大鬧嘅戲之後Cut機，林哲熹就捧腹大笑話忍笑忍得好辛苦，估唔到我真係唔識鬧交！」



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