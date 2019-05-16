又被麥浚龍虐待？謝安琪練轉圈練足一個月

歌手謝安琪（Kay）與麥浚龍（Juno）以20周年品牌大使身分，到銅鑼灣街頭出席《McCafé 20周年限定店發布會》，Kay以露背裝上陣，兩人又即場炮製飲品。講到Juno為廣告擔任創意總監及導演，他表示過程很有趣：「廣告入面有跳舞嘅動作，拍嘅時候有80個年青人一齊參與，我想個動作係所有人都可以做到，甚至小朋友，全城都可以做到，我哋嗰幕都拍咗120個Take，因為太多人，好多位置，今次都辛苦Kay。」他又謂今次是與Kay的新嘗試：「一齊拍廣告，又要故事同對話，同我哋嘅角色（董折和浦銘心）又有關係。（今次係第一次執導廣告？）唔係，係少，其實呢個廣告係剪輯我哋新歌《廢話》個MV，MV係19分鐘，為咗呢個廣告濃縮成3分鐘。」



問跳舞可有考起Kay？她笑言：「其實嗰個係個轉身嘅動作，我真係好少跳舞，同埋我發現原來自己唔識轉圈，我份人好腳踏實地，所以練轉圈練咗一個月，最後都順利拍到，令我克服人生一樣嘢，可以自轉。」記者打趣Juno經常「虐待」她，之前拍MV要抽煙，今次要挑戰轉圈，Juno即搶答謂：「呢啲叫突破。」Kay亦表示：「唔係，係值得嘅，佢嘅創作意念我好欣賞，每次出嚟效果都好好，我哋互相配合得幾好。」



另外，講到Kay穿得清爽，但Juno就穿大衣，記者打趣她冇義氣，她笑言：「我驚佢搶鏡。」Juno即笑言：「我驚凍親，其實我慣咗，因為拍《風林火山》嗰陣都冇冷氣，要夏天着冬天衫。」Kay亦笑言已經訓練有素，只是在大家見不到的位置出汗。