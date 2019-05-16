美容展親力親為　楊秀惠白手興家成榜樣

藝人楊秀惠的美妝店參加一連三天（5月14-16日）假灣仔會展舉行的業內大型美容展，身為老闆兼生招牌的秀惠親力親為，每天也現身美容展打點一切。她說：「上次擺呢個展覽已經係好多年前，事隔多年返嚟參加美容展，同事用咗好多心機。以前第一次參展時，我要一個人搬貨、Set場，今次已多咗好多同事幫手。」所以秀惠為鼓勵員工，不時「萬歲」請吃下午為大家打氣。



親自落場Sell產品



秀惠在今次美容展更放下藝人包袱，親自落場向客人介紹產品，更化為「楊瘦惠」傳授瘦臉攻略。她笑說：「生意額比平時多咗好多，可能大家見我喺到親自講解產品，加上我介紹瘦身同瘦面產品，大家見完我真人後更加有說服力。」



成女士們效法榜樣



現場所見，不少途人找秀惠集郵，期間最令秀惠感到驚喜的是很多女士表示會視她為效法榜樣：「原來我堅持自己理想嘅時候，同時間激勵咗好多身邊嘅女仔，呢幾日好多女性朋友都走嚟同我講，我係一個好激勵佢哋嘅人物，令佢哋知道創業唔係淨係做一個掛名老闆咁簡單，今次喺現場見到我落手落腳，咁長時間同同事一齊去努力嘅時候，就知道就算我係藝人，都可以擺低藝人嘅身份認真去做事。」



白手興家靠堅持



對於秀惠白手興家的創業故事激勵到身邊不少女性，她有感而發：「唔可以放棄，要堅持理想，唔好質疑自己，好多時覺得自己力量唔夠，只要你相信同堅持，其實一定會做得到，每個人不放棄都可以有自己嘅一番事業。」