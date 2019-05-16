男友係「狐人隊」點算？陳山聰有計幫你拆

大家有冇發覺身邊嗰個原來係「狐人隊」隊員呢？呢集《拆彈》網民Mandy就發覺男朋友有臭狐問題，真係幾難頂，到底陳山聰點幫Mandy解決呢個問題呢？



網民Mandy：「我同男友喺冬天相識，當時冇察覺佢有臭狐，但到咗夏天就出事，點樣可以婉轉咁同佢講，叫佢去根治而又唔會傷到佢嘅自尊心呢？」



陳山聰：「其實臭狐呢個問題好多人都有，咁首先睇吓你男朋友有幾愛你，都睇吓你有幾愛你男友，如果兩個溝通得好嘅話，我覺得無須婉轉同佢講，你直接同佢講，或者你首先買份禮物畀佢，就係一啲香薰噴胳勒底嘅止汗劑，買啲靚啲嘅，唔好買啲寫住止汗劑嗰啲，（佢問）『你唔送香水﹖』（你話）『夏天吖嘛，你咁多汗味，畀同事聞到就唔好啦，係咪先？』呢個就夠婉轉。直接啲同佢講：『喂，你真係有臭狐喎，係咪應該要諗諗辦法搞搞佢呢﹖』



「其實我覺得有陣時，我哋都會有啦，我有汗味或者鼻鼾，我女朋友都會話：『喂！你好大聲！』咁樣囉，梗係啦，既然兩個人喺埋一齊，係咪應該要直接啲，唔好咁大家收埋收埋，如果你愛你男朋友，你男朋友係愛你嘅話，我覺得佢唔會介意囉！」