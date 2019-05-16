出道以來最激！張敬軒鬧爆談善言勁Crazy

歌手張敬軒（軒仔）新歌《空手而來》，製作班底十分新鮮，包括作曲江海迦（AGA）、填詞林若寧和監製舒文。是次軒仔跟舒文合作初體驗，在自由發揮和流露自然情感的錄音方式下，舒文提供充滿畫面感的講述，讓軒仔演釋得更加淋漓盡致。軒仔說：「他會說這一句歌詞的場景在哪裏，是甚麼意思，令歌曲錄出來的時候，有很強的畫面感。這次音質後製部分也不多，沒有作太大的調校，因為想要一種很Organic自然情感流露的感覺。」軒仔又指發現自己與AGA在音樂鑑賞及表達上很相似，甚有默契，成就這次奇妙的合作。



情緒非常極端



而MV的演繹上，情緒上比較激烈和極端，軒仔直言出道至今，從沒拍過情緒如此極端的MV，感覺好瘋狂：「今次女主角很榮幸請到談善言，在片場第一次見就要激烈地爭吵、有肢體衝突，很少第一次見面就這麼Extreme。」以爭吵場面反映現實，飾演畫家的軒仔為了柴米油鹽而向現實妥協，卻沒辦法得到另一半的認同，而出現價值觀分歧，二人最終敵不過個性和生活的磨練而分開，歌曲可謂刺破了很多戀人相處的真實面貌。



盼有療傷能力



軒仔自言很久沒有唱這麼苦的情歌，覺得MV甚為寫實，很是感動，他說：「希望這首歌可以成為一首有療傷能力的作品。大家可以通過聽歌、看MV的時候，發洩或寄託到自己的一些情感。」



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