《緊急救援》煞科！彭于晏入水底開香檳慶祝

英皇電影《緊急救援》由林超賢執導，梁鳳英監製，彭于晏、王彥霖、徐洋、陳家樂等演出，經過4年籌備、6個月拍攝時間，今日（5月16日）正式宣布於墨西哥全片煞科，林超賢與彭于晏潛水30呎，置身片中「救援小隊」日常工作的場景中開香檳，慶祝電影煞科！劇組同時發放煞科現場及一系列幕後照片，展示了許多從未曝光的拍攝花絮，也記載了台前幕後在123天拍攝中的點滴努力。



上天下海乜都齊



林超賢執導英皇電影《紅海行動》的成功，使《緊急救援》自開拍的一舉一動都備受關注，今次水中開香檳慶祝煞科一幕讓人嘆為觀止，這一個獨特的煞科方式，也側面印證了影片瘋狂的拍攝狀況，據了解，《緊急救援》的場面設計可謂上天入地，在多個地方取景，覆蓋了救援過程涉及的山地、海面、水下、空中、爆炸等不同場景，全方位展示了災難場面的慘烈與救援任務的驚險。



林超賢的「魔鬼特質」



上天下地的場面造就了十八般武藝的演員，林超賢的「魔鬼特質」在新片中更勝從前，為了達到劇情要求，演員們均提前入組進行開機前的集中學習，已有潛水證書的彭于晏還專門進行了自由潛水的培訓，每天堅持與大家一起體能訓練，王彥霖泡在健身室的時間比睡覺時間還要多，練出了超出要求的健美身材，辛芷蕾在劇組學會了所有泳姿和潛水，開拍後每天仍要持續進行6個小時的水下訓練。



同吃、同喝、同練的軍訓模式，不僅練就了符合要求的身體條件，也讓「救援小隊」在開拍之始就充滿了共同進退的團結精神，自演員陸續煞科開始，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋、李岷城等主角紛紛在社交平台發文感恩劇組與導演，不捨離別。



幕後個個重量級



《緊》片投資超逾8億港元，集結了不少行業頂級電影人，當中邀請了曾獲奧斯卡最佳攝影的鮑德熹掌鏡，國際班底方面則有曾獲奧斯卡最佳視覺效果獎的John Frazier、參與《鐵達尼號》美術工作的Martin Laing及團隊等，而現正舉行的康城電影節，更獲電影雜誌《Variety》康城特刊封面，引起業內不少關注。