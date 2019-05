日本尊尼事務所終於開綠燈,讓旗下藝人可以在社交網Instagram開帳號,34歲的尊尼男星山下智久今日開設官方Ig「tomo.y9」,成為尊尼事務所首位藝人擁有個人Ig帳號。



首張相他架上黑超,在粉紅和黑色的色調下大派Chok甫士,以日文和英文留言:「今後請多多指教!Im on the Gram!! Excited to share with you!」帳號開設後,日本傳媒爭相報道,追隨者亦火速增加,短短7小時半已達百萬人,成為日本藝人最快,打破韓星姜丹尼爾11個鐘紀錄,全球第二快,目前最快突破Ig百萬追隨者是英國哈里王子夫婦,他們不足6小時便破百萬。而山下追隨者包括好友韓國男團JYJ成員金在中等,首個發文則已有超過54萬讚好。



去年6月,山下智久亦是首位尊尼藝人在微博開設帳號,今次成功在Ig開設個人帳號,相信陸續有尊尼藝人跟隨。