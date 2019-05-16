廖子妤獲網民讚夠狠　恆仔講粗口嗌唔慣

由廖子妤（Fish）、黎紀君（Christy）、陳穎欣（Yanny）等主演的網劇《向西聞記》昨晚開facebook live，劇中三個單元的三對男女主角與導演吳兆麟齊齊暢談拍攝趣事及與網民互動，其中以Fish的造型最搶眼，因為她特別戴上粉紅色假髮、着小背心短褲仔，以戲內夜蒲的戰衣「重出江湖」，即時引來眾人嘩嘩聲。



而該劇在上架以來，已衝破40萬點擊，不少網民都大讚Fish的演出夠狠兼睇到人心寒，而她和趙善恆（恆仔）的合唱歌《我們是無法說明的季節》，網友亦屢賜好評。今次恆仔與Fish都要在鏡頭前爆粗，恆仔直言唔自在：「鏡頭前講粗口真係唔慣，但係為咗個故事角色同套劇，討論過之後，演戲投入咗就都冇問題。」Fish同樣覺得拍戲講粗口可以接受：「係因應角色需要，唔係為爆粗而爆粗，既然生活中存在粗口，戲入面都冇所謂。」



另外，提到時下不少年輕人會透過網上平台結交異性，恆仔稱交友app可拉近人與人之間距離：「但要睇個人點用，我識有人真係交友搵朋友傾偈，有人搵one night stand對象，有人可以開花結果結婚生仔，呢啲app都係認識其他人嘅一個好方法。」Fish不反對愛情速食文化，但她更響往的是浪漫情感。