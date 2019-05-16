兩個樂壇大姑媽！真假艾頓莊襲康城谷紀錄片

《第72屆康城電影節》除有主競賽電影令人關注，今年「非競賽單元」嘅入圍電影一樣矚目，當中包括《皇家特工》（Kingsman）系列型男Taron Egerton主演關於「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）嘅紀錄片《Rocketman》，電影將於當地展映，兩人剛剛就現身當地見記者！



去年有關英國搖滾天團Queen嘅紀錄片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）叫好叫座，更帶挈Rami Malek成為奧斯卡影帝，令全城關注音樂人紀錄電影，而《Rocketman》緊隨並後出爐就更加令人期待！艾頓莊今日親身與Taron襲康城谷戲，首度為電影合體公開宣傳，各以Sharp爆服飾上陣，現場好似有兩個「樂壇大姑媽」一樣！



電影由《我要做鷹雄》（Eddie The Eagle）導演Dexter Fletcher執導，講及艾頓莊事業起步過程之外，仲會提及佢嘅前經理人同舊情人John Reid，Dexter形容電影係部「勇敢」嘅電影，不少粉絲相信內容會有爆點！