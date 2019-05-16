新片上映逼爆台灣！五月天互揭演技最爛

「華人第一天團」五月天第三部3D《五月天人生無限公司》即將上映，開啟自傳全新篇章與歌迷相約在電影院「打卡下班」，剛剛於台灣舉行了電影首映，是繼《5月天諾亞方舟》後，睽違6年五月天與導演陳奕仁等走上紅地氈與歌迷近距離接觸，現場有近19萬名社員線上打卡，也吸引近3千名歌迷力挺，令現場擠得水洩不通，曾經在演唱會上打卡上班的巨星們紛紛錄製VCR祝賀電影大賣，一起共同見證五月天與415萬社員的「自傳」大事紀。



《人生無限公司》將透過電影無限延伸下去，用影像保留與歌迷的點點滴滴，怪獸說：「在3D電影裏比搖滾區更近，甚至是在舞台上，冠佑身邊的視角。」石頭表示電影將不同於演唱會，能感受到「第五分隊」更多的動作戲，瑪莎則希望大家透過電影回味、重新認識五月天，笑說：「好處是有冷氣可吹！」首映結束後，五月天也進戲院跟支持的影迷打招呼，冠佑不忘提醒觀眾：「想唱就跟着大聲唱。」



電影除了有與社員的珍貴回憶之外，最為人津津樂道的是嘉賓們與五月天的有趣互動，曾出現的巨星包括吳宗憲、劉若英、陳綺貞、田馥甄、周杰倫、羅志祥等等。主持人黃子佼問：「誰演技最爛」，阿信寫怪獸，其他團員「默契十足」認為是阿信。冠佑稱開拍前半小時要換裝，阿信換出來卻跟平常的衣服一樣，根本不需要費時；瑪莎則說：「電影裏劇情是有對白，卻很少在片場看阿信講對白，結果一出來結果從頭到尾只有旁白。」怪獸接着說：「武打戲多，還跟石頭去上課，沒想到阿信一上場只比一個手勢使出魔法。」石頭最後臨陣改寫為「外星人」，笑說：「看到大家寫阿信，我於心不忍。」，十分搞笑。





