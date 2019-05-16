Bonnie池美麗雙敗！《愛．回家》安仔轉基？

早前《愛．回家之開心速遞》嘅一集講到「金城安」周嘉洛與進擊的「池美麗」鍾凱琪經歷生死關頭後，內心開始被女方誠意打動，但同時又好愛女友Bonnie（林凱恩飾），令佢陷入兩難！唔知點揀？不如畀大家幫佢揀啦，See See TVB facebook專頁上載咗段安仔感情路上的抉擇，除咗兩女，竟然仲有C餐揀添！



首先，A餐係癡心一片嘅池美麗，佢一直對安仔窮追不捨，雖然樣貌唔算出眾，但願意迎合男方興趣，嘗試融入朋友圈陪安仔一齊打機。而B餐就係溫柔細心嘅Bonnie，入得廚房出得廳堂，夠晒Girlfriendable呀！不過佢就有個十分傳統嘅爸爸「譚道德」，安仔有次更誤以為譚道德係Bonnie，獻出男男初吻！



最後C餐就係好兄弟「朱凌凌」吳偉豪，就算安仔唔講出口，佢都知安仔個心諗啲咩！「安凌CP」一直都非常得觀眾歡心，呢對好兄弟成日曖曖昧昧，睇得觀眾心癢癢！如果你係安仔，你又會點揀呢？



短片一出，好多網民都紛紛留言做出選擇，不過幾乎一面倒力撐男男戀「安凌CP」，連Bonnie都輸畀朱凌凌，有網民仲大讚佢兩個一齊超級養眼，睇嚟編劇想滿足觀眾就識做啦！



網民有話兒：

Yxx Lxxx Hx：梗係要朱凌凌，佢哋好正

Jexxxx Sxx：毫無懸念係C 朱凌凌先係真愛

Sixxxx Dexxx：我代安仔揀C

Wxxx Nxxx：揀C嘅數量完全壓倒性多過A同B！