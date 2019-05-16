霸氣嚇窒廖碧兒！鄧萃雯鬧交拍枱斷甲無感

藝人陳錦鴻、鄧萃雯與廖碧兒主演的ViuTV新劇《婚內情》中，廖碧兒是雯女的妹妹，更暗戀姐夫陳錦鴻，廖碧兒表示多年來未曾與雯女合作，所以埋位前都主動要求對多幾次稿，務求一Take即中：「因為我同雯女未拍過戲，不過以前成日隔籬廠撞到，加上大家有共同朋友，又係教徒，所以都叫熟悉。大家第一次合作，試清楚大家個節奏。」她又坦言最怕同雯女拍鬧交戲，被對方的霸氣嚇一跳：「我試過一次有場戲佢要鬧我，一開機拍即時入晒戲，我都嚇一跳，雖然排晒戲有心理準備，但都真心驚！雯女集中到拍枱拍斷指甲都唔知痛，佢若無其事照做戲，到停機先問我隻指甲去咗邊啊？原來飛咗去我大髀！」



為藝術犧牲食蛋撻



而雯女拍攝與廖碧兒姊妹重遇戲份時，很快進入狀態淚眼盈眶，一Take收工，她笑言：「我有咩？哈哈，眼瞓咋！今日為呢場戲，為藝術而犧牲，因為我平時都唔食蛋撻㗎，不過冇辦法啦！不過即使幾唔好食都好，我哋都可以拍到好似好好食咁，放心！」



陳錦鴻怕危險唔搞三角戀



而劇中周旋於雯女與廖碧兒之間的陳錦鴻拍攝三角關係戲份時，則表示年輕時已小心處理感情關係，絕不似劇中角色：「我個人好怕危險㗎，因為我覺得唔小心處理感情事會影響好多人，所以我永遠都係一段還一段情，搞唔清嘅關係，我係好恐懼！」而陳錦鴻亦是劇中公認的開心果，同工作人員雞啄唔斷：「其實都係咁啦，因為我哋以前一開工就拍十八個鐘，日日都係咁拍要學識放鬆，我其實好享受，從中去放鬆自己！」



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