轉型做編劇！江一燕華麗登康城

曾主演《消失的子彈》、《南京！南京！》等電影而被盛讚演技首屈一指的內地女星江一燕，今日現身法國康城影展，和男星袁弘等華麗現身紅地氈，備受國際媒體注視。曾被譽為「知性清純一號」的江一燕，最令人印象深刻的，是她過往為支持貧困山區兒童，曾花了八年光景進行義教外，熱愛攝影的她，更曾到非洲等地拍攝，其超卓的攝影作品更被肯定，在國家地理全球攝影大賽中國賽區中榮獲「華夏典藏奬」。



已有接近兩年未有推出作品的江一燕，在康城接受訪問時，坦言將會轉型做編劇，稍後會開拍一部主題是保護野生動物的電影，更笑言自己可能是「最愛哭的女編劇」！處女當編劇的她指非常投入整個創作過程，並將過往在非洲的經歷融入其中。



她說：「以前做演員就是你到你拍了，然後你就去拍就好了。這次我還是非常感性地投入前期的創作中，比如說去保護區做實地採訪時，每一次第一個控制不住情緒、哭的人都是我，包括在開劇本會議的時候。有時候我說着我以前在非洲的一些經歷和故事，眼淚就不停的流。所以可能我自己從演員到編劇的一個轉換，也需要一個感性到理性的一個轉變，我可能是最感性、最愛哭的編劇。」