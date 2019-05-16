不甘受性騷擾！林憶蓮21歲愛女享受天賦曲線

樂壇天后林憶蓮前夫、台灣殿堂級歌手李宗盛早前第三度結婚，秘娶年輕26年的太太千惠，雖然與憶蓮離婚多年，但雙方關係良好，早前更被拍得與二人愛女李喜兒一家三口撐枱腳，令近年甚少公開露面的喜兒難得曝光！有女初長成，剛踏入21歲的喜兒正在英國求學，雖貴為星二代，父母都是華語樂壇舉足輕重的人物，但據知她從未打算入行。不過她遺傳了父母得天獨厚的音樂細胞，在其社交網發現她不時自彈自唱，唱功不比母親遜色！



拍片籲「不要打擾」



喜兒不但承傳了雙親的歌藝，無論皮膚及身材更比憶蓮青出於藍！間中在社交網分享近況的她，曾上載穿着內衣、透視裝及低胸打扮的照片，目測身材達G Cup，但不像時下女生般狂轟式網晒性感照賣弄。據知，自小就讀國際學校的她作風洋化，非常關注社會議題，包括女性受性騷擾的問題等，之前她與朋友合作拍攝一段名叫《Laisse Les Filles Tranquilles》的短片，意即「不要打擾女生」，感同身受表示女生不時受性騷擾，希望各界關注，她留言說：「我不想在37度的炎熱天氣下穿背心時，還要遭男生向我扔玻璃樽作出性騷擾，希望所有和我一樣感受的女生，繼續無懼地享受天賦給你的身材及曲線。」



胡芷欣校內風頭躉



與喜兒同樣是星二代、90年代性感女星葉玉卿的女兒胡芷欣，現正在美國攻讀大學課程，更有穩定男友「翻版湯告魯斯」Will，近日雖甚少見她上載甜蜜合照，但卻不時派「福利」分享靚靚索相，見她社交生活非常活躍，明顯是校內風頭躉！



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