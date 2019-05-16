自認緊張父母！陳凱琳爆囝囝似足嘉穎咁怕…

藝人陳凱琳出席品牌活動，講到現場環境侷促悶熱，她表示之前試過露天地方工作，但室內就是第一次咁熱，笑言：「但都OK，因為我係怕凍嘅人，我諗我呢身裝扮喺呢度20分鐘係極限。」問到囝囝Rafael可是都怕熱？她表示：「好怕熱，一唔開冷氣佢就扭計，似佢爸爸（鄭嘉穎）都係怕熱，一熱就扭計，之前佢喺橫店拍劇都要攞三把風扇吹住，特別係我哋夏天拍古裝，着住6層衫。（你有冇試過中暑？）試過，之前喺橫店拍《包青天再起風雲》，我初頭唔知自己中暑，但係有啲頭暈同埋想嘔，點知原來係中暑，之後佢哋就即刻畀水我，叫我上架車度涼下，抖咗半日就冇事。」



讚阿仔出街好乖



講到日前首次帶囝囝一家三口出街，她表示：「係呀，因為嗰日佢啱啱滿3個月，我哋係『緊張父母』，所以3個月先帶佢出街，特登晏晝四、五點先出，冇咁曬，帶齊晒奶樽、尿片啲裝備，點知一出到街佢就瞓着咗，早知早啲帶佢出街，原來佢出街係咁乖。（有信心之後多啲帶出街？）冇問題，嚟緊都會帶多啲，覺得簡單就是福。」問到可介意囝囝樣貌曝光？她表示：「嗰日出街我都有係咁周圍望，但大家都畀空間同自由度我哋，一家人出街冇受騷擾。」此外，同場還有韓國女歌手BoA。



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