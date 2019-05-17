肥仔聰老婆早產血崩　B女1.9磅插喉保命

憑周星馳電影《少林足球》六師弟「輕功水上飄」一角殺入娛圈的林子聰，近年演員、導演雙線發展，曾為大收34億人民幣票房的《美人魚》擔任執行導演。他於2012年與拍拖多年的女友Christy結婚，婚後育有一子林奕滔、現年3歲，去年太太再懷孕佗B女，原本是開心事，怎料今次卻令兩母女跟死神搏鬥，肥仔聰差點痛失兩至親！



日前接受東網訪問時，他猶有餘悸，憶述當日兩母女命懸一線的經過：「其實今胎都知比較麻煩，因為產檢Check到佢有『植入性胎盤』，生嘅時候有機會大量出血。今年1月先啱啱佗咗6個幾月，B女突然出世，嗰日太太話有啲痛，但覺得冇乜問題，不過我一聽就覺得唔對路，即刻叫白車，一上到車BB就出咗嚟，太太不停大量出血，個救護員都嚇咗一跳，即刻大叫開車。」



媽媽曾停心跳 需切除子宮



甫到醫院即送入急症室，由於太太失血太多，需即時輸11包血搶救，心臟更一度停頓1分鐘，至於BB出生時僅得1.9磅，由於器官未完全發育，需要全身插喉急救，並輸了3包血，母女情況一度極之危殆，在7位醫生急救下，太太搶救5小時，並需切除子宮，才能脫離危險期，BB則要插喉及住保溫箱保命。



手術後，從死亡邊緣逃出來的Christy張開眼第一時間就問B女情況，雖然不許郁動，但她都用自己僅餘的氣力擠出3毫升初乳給囡囡，還跟肥仔聰說擔心女兒不夠奶吃，完全體現母愛偉大。肥仔聰當時即安慰太太：「我同佢講，呢啲非常珍貴，B女一定夠用。」



在整個搶救過程中，肥仔聰一直保持冷靜，但回家後即崩潰嚎哭：「返到屋企真係失控，因為當時救護員都講，稍為遲咗送兩母女入院，後果不堪設想，我應該會冇咗佢哋，真係好難接受！當時深深覺得老婆喺屋企、瞓喺自己隔籬，原來係一種福氣。」



囡囡腦出血 留院3個月



事後，肥仔聰停工照顧妻女，太太住院10日，囡囡則住了3個月醫院，期間他衣不解帶到醫院照顧，更與囡囡過完一關又一關，他說：「個女喺醫院期間試過腦出血，亦曾經腹脹飲唔到奶，原本要開刀，將營養液注入腸道，但我當然唔希望佢受呢啲苦，我不停握住佢嘅小手，同佢講：『女呀，乖乖哋食嘢啦！』佢好似聽到我講咁，真係慢慢又可以食番，最終可以唔使開刀。」



BB經醫護人員悉心照顧下，今年4月出院。回家後，肥仔聰夫婦專注照顧，加上有哥哥陪伴，B女現已有10磅重，可算雨過天青，他亦稍為鬆一口氣：「個女英文名叫Charmaine，花名叫波波，因為依家好似一個波咁圓碌碌！」



差點痛失妻女的肥仔聰，更一度患上心理創傷症，幸已逐漸康復。對於今次經歷，他坦言很感激當日在救護車上為他太太搶救及接生的救護員，以及醫院醫護人員的悉心照顧與幫忙。他亦很想提醒各位懷孕的媽媽要細心做產檢，若有問題可以及早發現及醫治。