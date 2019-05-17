超豪蜜月！湛琪清馬爾代夫上天下海晒水着

模特兒湛琪清（Jessica）早前與丈夫金承威（Kenneth）到馬爾代夫度蜜月，Jessica笑言原本計劃輕鬆度假，但老公精心安排了許多水上活動，例如潛水、浮潛、水上滑翔傘等，兩人度過了浪漫又令人難忘的蜜月，Jessica大讚老公抵錫！



Jessica表示今次花費不菲，因為兩人入住了價錢高昂的Water Villa：「屋外就係海，一起身就可以跳入水中游水。我都係第一次住，雖然價錢唔平，但老公話唔緊要，因為係度蜜月，唔介意花多少少錢。我哋又租船出海，見到好多海洋生物，好似大海龜、鯊魚bb、海豚等等，真係好值得。」雖然兩人每天都從事大量水上活動，不過，依然增磅而回：「因為我哋每餐都食得好飽，我怕着泳衣唔好睇，所以到旅行中段，我哋決定唔好食咁多，不過見到有特別主題嘅自助餐，又忍唔住去試，所以就肥咗又黑咗咁返嚟。」



Kenneth在今次行程中化身攝影師，為太太操刀拍攝不少靚相，Jessica笑言：「大家唔知佢影相好叻，所以見到啲相都好驚訝，我覺得有個識影相嘅老公都好好。」問到兩人有否積極造人？她坦言：「冇諗住咁快有BB，因為想過咗二人世界先。（習慣做金太未？）第一個月真係唔係好慣，尤其要叫老爺奶奶。我哋嘅新居裝修緊，依家喺老爺奶奶屋企住，佢哋好好，當正我係佢個女，大家相處得好開心，我好好彩。」

