裸辭去街頭獻唱！Judas做歌手要多謝呢個人

羅凱鈴（Judas）由Busker變成全職歌手後，終於推出第一首自己的新歌《不一樣的我們》，用了2、3周時間作曲的她表示冇難度：「作曲對我嚟講唔係好難，其實我隨時隨地都可以作得出，不過係咪好好就唔敢講，好似呢首歌咁，我一有靈感就記低，之後再執過同編曲，至於填詞我就未得，都係搵人填，今次搵咗陳心遙幫手。」



初時只敢望地下唱



現年24歲的她因為愛唱歌而裸辭小學補習老師的工作，跑到街頭唱歌，為夢想而過着戰戰兢兢的日子：「其實我係一個好內斂嘅人，初初喺街唱歌，驚到唔敢睇人，只敢睇住地下唱，又怕畀人趕走，習慣咗就好啲，依家都敢同啲觀眾、甚至傳媒朋友傾偈，但我仲未敢主動同其他歌手講嘢。」



感恩毋須供養父母



回想還是零知名度時，Judas全靠積儲維生，令她感恩是父母毋須供養，亦因為她曾經收入不多，養成節儉美德：「我同屋企人住，衫又唔多買，食又食好平，所以就算收入唔多時，都可以畀幾千蚊家用。」而宣傳人員也搭訕說跟她合作多時，未食過Judas一餐。



不要放棄追夢



Judas又指要多謝家人沒給她壓力外，另一位想多謝的是其中學女同學，皆因當年是對方力邀她齊參加唱歌比賽，令她邁出歌手夢的第一步。談及歌曲，Judas表示想帶出世界上有很多小撮人，好似當初她做Busker一樣，但不要因跟其他人不一樣而放棄追夢。



場地：SALON TRINITY



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