YG涉逃稅！WINNER冇影響繼續走自己的路

韓國天團Big Bang前成員勝利經營的夜店Burning Sun先後爆出暴力、性侵、毒品、性交易及逃稅嫌疑，而勝利與生意拍檔、女星朴韓屏的丈夫劉仁錫亦涉嫌為日本投資客戶安排女性提供性接待、挪用公款及違反食物衞生條例而受查，勝利原本所屬的YG事務所亦涉逃稅，警方已決定調查YG，不少網民亦對YG大表反感。



YG旗下男團WINNER昨日為新推出的專輯《WE》在首爾汝矣島的酒店會見傳媒，談到主打歌《AH YEAH》在音源榜排榜首，他們坦言事前有感到期待，期望會有好成績，又指未來是他們無法預計的，推出新歌亦好靠運氣。談到前師兄勝利及YG現時的情況，隊長姜勝允說：「雖然現時的狀況比較複雜，但因為專輯是我們自己創作的，所以沒有太大的影響，比起心理上的壓力，我們是更想快些用我們的音樂跟粉絲見面，所以亦專注在寫歌之中。」



問到公司有否特別吩咐他們？姜勝允指：「在複雜的情況下，上面並沒有給我們特別的指令，我們只是聽到『你們只要繼續走你們的路就行，繼續為粉絲準備（作品）就行了』的話，所以就專心寫歌，我們亦沒有太大壓力。」姜勝允又指老闆楊賢碩亦有為他們打氣：「今次新碟的四首歌都是不同風格的，他很喜歡也有讚賞我們，還在聊天群組裏說『多得你們的努力，會有好成績的』。」