有韓星追求　周美欣嫌嘥時間密謀轉行

前港姐周美欣步入3字頭開竅，希望未來幾年學得一技傍身，即使不做明星，轉行亦能創出「錢」途。單身已久的她自爆曾有韓星追求，又坦言恨生B，35歲就會付諸行動去雪卵。



周美欣（Lorretta）入行12年，星途曲折，曾轉過好幾間公司，令她鬥心盡失，更一度萌生退出娛樂圈的念頭。事隔5年，她再次推出新歌，但坦言似乎已變得麻木：「呢5年過得好快，我喺呢行太耐已經冇咩感覺，唔會特別興奮或者擔心，可能要睇吓出嚟個反應好唔好先。」



三字頭自覺膚淺



Lorretta今年踏入三字頭，她坦言近年轉型成為KOL後，自覺思想變得膚淺，因此講到30歲的目標時，她盼望做到不忘初衷：「唔單單係30歲目標，未來5年目標，我希望無論喺圈內圈外都有一個accomplishment（成就）。真係唔好再嘥時間，我想嘗試娛樂圈以外嘅才能，可能呢句好老土，但我當時選港姐嘅意願係活得有意義。我希望之後所做嘅嘢，能夠真正影響到更多人。」



恨生B諗定雪卵



感情方面依然冇歸宿，不過她自爆曾有韓星追求，可惜自己性格過於慢熱，令戀情無疾而終。她口窒窒說：「印象最深刻係工作上識到一個韓國Artist，佢好Gentleman，之後我哋有透過電話傾偈，又有喺香港見面。不過可能我太怕醜啦，令佢覺得我冇興趣。」



她直認恨生B，不諱言擔心成為高齡產婦，曾考慮雪卵：「如果唔想做高齡產婦，時間上都有少少急。其實好矛盾，我知雪卵對小朋友係好啲，但我又好驚手術過程。如果我35歲仲係單身就雪囉，希望唔會孤獨終老啦！」



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場地：南瀛水產

服裝：Alice McCall from Étoffe Hk