R＆K捱過低潮睇化　成軍7年求變殺出血路

出道7年的唱作組合Robynn & Kendy（R&K）終迎來第6個「BB」，記載她們的音樂種子成長之旅，同時大爆兩年前曾遇上「樽頸位」停滯不前，自覺發展不如理想，更想過創造「R&K 2.0」望殺出另一條血路！



事隔4年推出全新大碟《curations》的R&K，表示新碟直譯中文是「策展」，像一個展覽記錄着二人的人生日記︰「《負攝石》之後多咗同唔同音樂人合作，透過佢哋得到新嘅音樂養分，發覺有時做音樂將雙手放開，呢個世界原來係更大。」



「樽頸位」迷失



成軍7年，因參加內地歌唱節目《中國好聲音》而一夜爆紅，Robynn坦言期間經歷低潮期︰「一出道就好順，碟出得好快、歌寫得好多、工作好密，嗰陣覺得好辛苦，但到突然間所有嘢都好慢，慢到反問自己『究竟做緊乜呀？』，參加完比賽返到香港覺得大家好似唔記得咗R&K。」惟有自我安慰要學識睇化︰「唔係每樣嘢都係必然，我哋算係早期嘅YouTuber，但嗰時唔識感恩，人哋講得出你Cover過咩歌，其實係件好Sweet嘅事，不過當時只會想人哋知我自己嘅歌，依家就抱住平常心。」



而Kendy則自爆有諗過做「R&K 2.0」︰「有一剎那，覺得點解啲時間過得咁慢，先引發到呢兩年嘅成長。（想放棄？）就係唔想放棄！」續謂7年歷程是新歌《明陣》的倒影︰「入面好似有個迷宮咁好多高高低低，但只要相信繼續行就會有出路，保持一個正面嘅心態好重要，懷着希望去開始新一頁。」



生B唔怕多



提到Robynn年初榮升人妻，怕醜的她笑稱會有新靈感寫歌︰「用番自己經歷去寫，希望會有新火花。」但婚後自爆曾「暗（興）」︰「有時會覺得點解我結婚就要做少奶奶？（繼續做音樂點兼顧家庭？）要急速成長，唔單止係R&K，仲係人哋嘅老婆、新抱，好多角色我都仲摸索緊。（幾時生B？）見步行步，我都好鍾意小朋友，但生幾多個就唔講啦！驚講咗出嚟生多咗，之後最細嗰個問我係咪意外，所以唔好講得咁清楚！」



場地提供: 熱辣壹號@尖沙咀海港城

Makeup: Circle Cheung @ndnco

Hair: Evechiu@muse hair

Outfits: MAGinSHOP