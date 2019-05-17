目標麥美恩　何依婷做主持網上留言睇到喊

港姐亞軍何依婷（Regina）入行短短兩年，憑甜美笑容兼自信淡定成為主持界的新星。回想最初，她放棄一份高薪正職，毅然參選港姐，除為了一圓母親多年的願望，更望自己可跳出「comfort zone」！



現年25歲的Regina過去在會計師樓工作，雖然收入穩定兼有挑戰性，不過她坦言當時差點壓力爆煲：「以前喺會計師樓有好多文件工作，壓力好大，我不嬲唔飲奶茶同咖啡，但嗰時為咗要撐足成日就一定要飲，雖然份工係好有挑戰性，但做咗一年後，就開始諗係咪要長期都要依賴呢啲嘢，同諗份工究竟係咪適合我！媽咪幾年前開始就叫我選港姐，但我冇自信，後尾想試吓克服佢，為咗改變自己就決定參選。」又指決定參選後，其母親又擔心又興奮，更每天煲愛心靚湯，以行動支持，成為其「最大後盾」。



追求完美添壓力



向來力求完美兼事事認真的Regina，入行後希望將每一樣工作都做得最好，反而形成了另一份壓力，更影響表現：「自己好重視人哋點睇，每次做完一個工作會上網睇番自己做成點，同埋睇人哋嘅留言，不斷想做好啲，唔想令人失望，有時仲會因為覺得做得唔好而喊，好影響情緒同表現。」不過隨着經歷增多，她想法也變得較成熟，逐漸摸索到應有的心態：「大個女咗，以前會因為人哋嘅留言而唔開心，但依家識得用第二個角度諗，因為好難令所有人都鍾意自己。」



以麥美恩為目標



Regina入行時間雖短，慶幸工作機會不絕，她保持謙卑的心，視師姐麥美恩為目標：「好欣賞美恩，佢真係好聰明同轉數好快，亦識得好多嘢，好似一本百科全書，所以同佢拍《學是學非》時，學到唔少嘢，希望有一日都可以好似佢喺主持界表現得咁出色。」



場地：Mini hotel