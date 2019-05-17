一口氣廿張生字卡！蘇永康晒囝囝語言能力

歌手蘇永康（阿公）早前孖太太馮翠珊（Anita）飛歐洲工作，雖然拍住拖過，但兩公婆唔見囝囝蘇展弘（Jazz）咁耐，一返香港梗係要爭取機會親子時間啦。今日阿公就喺社交網甫片，係咁考Jazz嘅英語生字，連做老竇嘅佢都大嘆Jazz大個得太快！



直言歐洲回港只得星期六可以休息嘅阿公，佢就話自己近排每日早上九點出門口，不過就斤算佢再忙，都堅持每日名孩子共度quality time，得兩小時都要。佢仲話兩歲幾嘅Jazz大得快，學習速度更係快得驚人，今次佢就展示咗囝囝嘅語言能力，拎住印有英文生字嘅學習卡逐張逐張叫Jazz讀，一口氣就玩足20張卡，Jazz就張張都識晒，答嘅時候仲又舉手摸頭、又甜笑，氹得老竇狂讚佢。



阿公又講到見住阿仔一日一日咁進步，係佢生命中最大喜悅添：「一年前我仍希望孩子不要長大得太快,現在看着你每天一點點的進步反而是我們生命中最大的喜悅.我知道終有一天你會起飛....不管世界怎麼變爸媽仍會是你大後盾. We love you son❤️」