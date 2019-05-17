拍拖一年！41歲蘇志燮認戀25歲女主播

現年41歲的韓星蘇志燮被爆暗撻25歲女主播趙銀政，二人於去年2月在綜藝節目《深夜TV演藝》中首度合作而結緣，當時蘇志燮為宣傳與孫藝珍合演的韓片《藉著雨點再愛你》而接受趙恩貞的訪問。



而韓媒Dispatch今日公開二人在漢南洞約會的照片斷正，兩人同樣戴帽掩人耳目，女方身穿黑Tee及牛仔褲的輕便打扮。蘇志燮獨自進入咖啡店買了兩杯飲品，女方則在店外守候，之後二人一同漫步街頭，沿途有講有笑。



兩人的熱戀報道曝光後，蘇志燮透過事務所大方認愛，表示雙方去年透過節目《深夜TV演藝》首度結緣，之後在好友的聚會再碰頭，並發展為情侶，已真摯交往約一年，希望大家以溫暖的視線默默守護二人，並獲大批粉絲送上祝福。



出道24年的蘇志燮過往鮮有傳緋聞，雖曾與女團After School前成員珠妍傳戀情，但遭雙方否認。而去年蘇志燮在《演藝家中介》受訪時曾提到理想型，他表示：「就是與我交往的人！」當時便有網民猜測他可能已在蜜運中。



此外，蘇志夑隨後透過事務所官方社交網，以英文及韓文向粉絲表示：「今日對於我突如其來的熱戀消息是否很驚訝？很抱歉未能提前告知大家，不知道粉絲會有何反應。對於突然有關我的戀愛報道，我也感到很緊張，希望大家以溫暖的視線守護及關注我們。」蘇志燮又表示女友是對他很珍貴的人，一直在他身旁默默守護，並給予他很大力量，他又承諾會努力成為更具責任感的演員，以報答大家對他的信任。