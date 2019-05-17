見到阿Sa想嘔　林峯：由年頭對到年尾！

林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信主演的網劇《PTU機動部隊》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，首次飾演着制服的PTU警員，林峯說：「第一次着住紀律部隊嘅制服，感覺真係唔容易，因為裝備非常之重，尤其係我哋每日着住對boot，又好多追逐戲，拍完之後，令我更佩服佢哋！今次係一次好好嘅經驗，可以感受警務人員嘅日常辛苦；着起套制服，成個人仲挺過着古裝，因為好自然就會有一種責任感、正義感。」



事隔五年再拍港劇



自電影《翡翠明珠》後，事隔八年再與阿Sa演情侶，林峯笑言「對到嘔」：「舊年可以話對住阿Sa對到嘔，因為舊年又同佢拍咗另一部電影，真係年頭對到年尾！其實好開心，因為同阿Sa已經相識多年，私底下好熟、好有默契，每次同佢拍攝都好開心。」相隔五年再演港劇，他不但未有生疏，更表示不消幾天已全程投入：「成個製作都喺香港拍攝，見到好多前輩演員，亦有曾合作嘅台前幕後，感覺製作團隊好快已經一條心，我哋基本上埋位幾日，就已經清楚自己要做咩，拍攝過程雖然辛苦，但亦非常開心。」



談及最難忘的場面，他就大賣關子：「嘩，都有好多難忘場面，劇入面有好多單元、好多唔同案件，我哋將機動部隊嘅日常濃縮30集入面，觀眾會睇到套劇有好多事發生，好多唔同人物、唔同嘅線同時進行，所以係套節奏明快嘅電視劇，觀感上亦可以畀到你好大衝擊！」



希望大家有共鳴



「PTU」系列珠玉在前，作為演員的林峯認為無須比較：「我哋每次做一個作品，先唔好諗住去比較，作為一個演員，好希望拍出嚟嘅，除咗畀所有觀眾睇之外，觀眾入面亦有我哋飾演嘅角色（警務人員），希望佢哋睇到嘅時候會產生共鳴，會覺得：『咦，好真實喎！點解我哋啲細節嘢，你哋都知嘅？』因為我哋做過好多research，亦都得到PTU協助，希望做出一個真實而又有戲劇性嘅網劇畀大家。」