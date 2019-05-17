首次做女一！高海寧因一句話勁開心

藝人高海寧（高Ling）今日現身電台宣傳無綫熱播劇《婚姻合伙人》，首次擔正做女一的她興奮謂，劇集播出4集已經有好回響：「返公司做訪問，監製同好多人都話好好笑，擔正做女主角都好緊張，自己都出力宣傳，瞓身做專訪。（有叫身邊朋友睇？）有呀！都有朋友Cap圖Send畀我，但唔敢狂Send訊息畀人，驚佢哋Block咗我。（你自己都有追？）日日都追！我同啲觀眾一樣冇睇過片。」



高Ling表示最近收到一個讚美說話非常開心：「話以前睇高Ling做戲，會知高Ling係做梗呢個角色，但今次睇咗幾集就覺得唔係高Ling嚟，係貝競枝（劇中角色），好入戲。」



問到現實中跟劇中地產經紀角色一樣成日睇樓盤？她打趣話：「買唔起！依家供緊一層，都想再買樓。覺得今次個角色好得意，佢人生好複雜，但又唔似得表面咁貪錢同自私，好多人話睇到我畀爸爸拋棄嗰集好感人，之後爸爸會返嚟搞搞陣。（現實中貪錢？）我鍾意賺錢，但錢唔係第一位，最緊要係屋企人、健康，不過都要畀心機搵錢，如果唔係都畀唔到好嘅生活環境佢哋，而媽媽教嘅投資心得都係買磚頭。」