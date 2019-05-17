成日嗌分手　霸氣蔡少芬唔畀張晉拍咀戲？

藝人蔡少芬（Ada）及張晉兩夫婦近日落力演出內地真人騷《我最愛的女人們》，第2集內張晉帶Ada及媽媽到上海各景點打卡，過程中兩夫妻為了行程而發生了小摩擦，最終Ada乖乖被老公收服。到了節目中各藝人太太的傾訴環節時，Ada坦言與張晉的16年愛情長跑中，曾因為自己經常太霸氣放狠話而情海翻波，險令這段愛情童話破滅：「現在有些事情發生了，我很生氣的話，但我不能出聲。因為以前我們拍拖的時候，我會說一些很狠的話，真的狠到一個地步是要分開的那一種，後來張晉跟我說要是我再不停這樣說，把愛情弄裂了，再也黏不回去了。有次鬧分手的時候，他送我去機場，真的讓我走了，自從那次後我就不敢再說狠話了，給他教訓過就不敢了。」提起那次鬧分手的經歷時，張晉表示回想起來也仍有餘悸：「這個要冒很大的險，她當時說分手，我說『好，就分手！你要收拾行李，我幫你收拾行李。』如果當時她真的衝動，那就真的分手了，後來想起來還是有點害怕。」



大讚張晉八大優點：完美男人



事過境遷，現在他們已是圈中出名的模範夫婦，在節目中Ada大讚張晉八大優點，包括「帥氣、懂得打、懂跳舞、唱歌非常好聽、剪片好、脾氣好、愛護家人、接受她的過去」，她更賣口乖封老公為「完美男人」﹕「我以前所有的過去，他完全地可以接納，我跟他說所有以前的事情時，他不會用甚麼眼光去看我，反而他完全地去保護我，我真的很感激他，他真的是完美的男人。所以到今天，大事小事我都必須問他，我覺得有他來幫我分擔，我不用有壓力。」



「男人要尊重，女人要愛」



Ada笑言在拍拖期間，她擔任張晉「兼職經理人」，對方接每一部電影前，都會事先看過對方的劇本，張晉聞言即笑謂：「難怪我那麼多戲都沒有一個吻戲呢！」張晉與Ada更向其他星級夫婦傳授愛情保鮮法：「畢竟我們認識了16年，經歷過其他人正經歷的事情。愛情最重要的是不要期待對方去改變，而是要好好尊重對方的感受，男人要尊重，女人要愛，他就懂得怎麼去愛你。」張晉把愛情比喻成一間銀行：「情侶間吵架、發生矛盾時就是在『花錢』，平時是需要『存錢』的，我們單獨出去看電影、逛街、晚上坐廚房吃麵喝酒，都是在存錢。我很享受這種存錢的過程，到真的發生矛盾的時候才會有錢花，不然回憶起來全都是花錢，沒有錢怎麼辦呢？」