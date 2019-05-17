與外傭姐姐30年情　許芷熒喊晒口慶生日

前港姐許芷熒（前名：許亦妮）在快餐店舉行了生日會慶祝三十歲生日，她在社交網上載生日會照片和片段，見到自小照顧她到成年的外傭姐姐Naty亦有到場並吻賀，令她感動得淚灑當場，她發長文講及二人的一段主僕情。



爆姐姐當時思鄉病成日喊



許芷熒表示這位Naty姐姐由她幾個月大就已經開始照顧她，當時Naty姐姐20多歲第一次來到香港工作，本身她自己已經有兩個女兒：「媽媽說她初初來到香港工作的時候，非常home sick（思鄉病），她用孭帶背着我一邊做家務一邊流着眼淚，因為想念着在菲律賓的家人和女兒，但慢慢地她適應了，慢慢地她已經當了我是她女兒一樣，一直照顧到我18歲嘅時候，佢決定要返菲律賓退休。當時我喊到豬頭一樣的捨不得。」



因選港姐力邀姐姐回港



許芷熒表示小時候在家裏，姐姐常常與她玩香港小姐加冕，後來到她22歲回港參選香港小姐的時候，打長途電話到菲律賓找Naty，問她想不想回來看她比賽？許說：「她說想，然後家人買了機票給她回來香港，她到現場看我比賽，媽媽在台上還告訴大家小時候在家裏工人姐姐喜歡和我扮香港小姐。比賽完畢後，我媽媽問她想不想回來香港繼續工作，她說想，然後她又回來我們的大家庭。」許芷熒指Naty一直陪她度過了第30個生日，令她感觸、很感動，見證了她的成長。令她覺得這世界上是有真情，是有真心。