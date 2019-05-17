搣甩負評王！蔡思貝興奮話似踏出新一步

藝人蔡思貝晒腳現身電台接受鄭裕玲（嘟姐）主持的節目訪問，笑言有少少緊張：「平時喺公司見到嘟姐係好恭敬，今次可以真正同佢交流，聽吓佢對我嘅Comment。」續指私下有同好姊妹陳凱琳提議過重拍《神勇雙妹嘜》現代版：「係嘟姐同張曼玉做嘅，係搞笑片，我都未試過拍笑片，係新嘗試，不過我平時喺朋友圈都係做下靶位畀人笑騎呢。」



講到網民激讚她於無綫劇集《鐵探》內的表現，思貝謙虛謂一直都有下苦工努力學習，希望每個角色都做到最好：「好感恩呢套劇有發揮空間，多謝編劇幫咗呢個角色好多，令觀眾有深刻嘅感覺，當初接觸呢套劇都好興奮，事前都做好功課，有睇到啲Comment話好鍾意都好開心。（《鐵》係你最鍾意嘅劇集？）我套套都鍾意，哈哈！」



思貝興奮指終於「搣甩」負評王封號：「見到好多正面Comment，就好似踏出新一步咁，自己都好緊張網民嘅意見，初入行全部接納唔識分類都入得幾深，依家識過濾Handle。」提到於新劇《機動部隊2019》又再次飾演警察角色，問到不怕被定型？她大笑自爆下部戲亦是飾演臥底：「都會想挑戰其他角色，但再做警察都冇所謂，可以將前兩套嘅經驗套用落去。」



剛於中東旅行回港的她透露是個時裝之旅，更是自2013年參選港姐後首次請假去旅行：「同咗個Fashion Blogger去影靚相，半玩半做嘢咗兩個星期，雖然過程好攰，但可以住透明帳篷睇星星好開心。」