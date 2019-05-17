偷偷填詞贈祖兒　Kenny難忘對方一句話

歌手容祖兒跟關智斌（Kenny）的「斌祖二世古」最後一集，在離開北海道之前，他們除了瘋狂買手信，亦都展開咗一段深情對話。兩人之所以成為好友，因為曾一齊拍攝北京中央電視台的劇集。祖兒仲曾講過一句說話令Kenny記足一世：「Kenny你真係好靚仔，不過可惜依家唔興你呢啲樣。」聽番Kenny咁講，祖兒即刻爆笑。



為祖兒填詞感動對方



而Kenny又好記得有一年頒獎禮，明明祖兒呼聲好高拎女歌手獎，但網民話要集氣「噓」佢，頒獎禮當晚宣布祖兒攞獎時，坐在台下面的Kenny好擔心，點知祖兒上台後，真係有人「噓」，祖兒表示當年說話係衝動咗，因為呢件事Kenny就填了一份歌詞《勇氣情歌》鼓勵祖兒，仲即刻播畀祖兒聽，祖兒邊聽邊細味歌詞：「好多謝你呀寫歌畀我。」真係感動到呢。



祖兒表示沒想過Kenny會為她而寫：「我哋都係睇住對方成長、睇住大家經歷過啲乜，呢份友誼真係好難得。我真係好希望演唱會上可以唱到呢首歌。」Kenny將這秘密收埋已久，他說：「因為我個人比較內斂，亦都覺得唔好意思，如果唔係呢個節目，我真係冇諗住講。」Kenny仲話其實他好鍾意填詞，以往每隻碟都會有自己的作品。問到他仲有冇說話想對祖兒講？Kenny表示朋友的事心照，大家很少講出口，如果再有機會他會再寫歌唱給祖兒聽。